В Наро-Фоминске устранили перебои с теплоснабжением

Сотрудники МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» наладили автоматику котельной после жалоб жителей дома № 7 на Луговой улице на снижение температуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча по вопросам теплоснабжения с жителями дома № 7 на Луговой улице в Наро-Фоминске состоялась 7 ноября. Причиной снижения температуры стали технические перебои в работе оборудования котельной в автоматическом режиме. Сотрудники МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» провели наладку автоматизированных систем для восстановления стабильного теплоснабжения.

«Представители ТУ Наро-Фоминск и управляющей компании остаются на связи с жителями для контроля результатов проведенных работ», — прокомментировал начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.

На повторной встрече с жителями дома № 84 на улице Шибанкова представитель управляющей компании рассказал о мерах, принятых по итогам предыдущих обращений. Контрольные замеры температуры воздуха подтвердили, что температурный режим в квартирах полностью соответствует нормам.

«В некоторых квартирах зафиксировали несоответствие нормативов температуры горячего водоснабжения, в связи с чем УК рекомендовано детально проработать этот вопрос и нормализовать подачу воды», — отметил заместитель главы округа Алексей Гусаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.