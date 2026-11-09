В Одинцовском округе вручили первые паспорта 11 юным жителям
Фото - © Пресс-служба Администрации Одинцовского городского округа
Одиннадцать юных жителей Одинцовского округа получили первые паспорта граждан Российской Федерации на торжественной церемонии в администрации 6 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Председатель совета депутатов Одинцовского округа Татьяна Викторовна Одинцова поздравила юных жителей с получением первых паспортов. Она назвала это событие важным и символическим шагом во взрослую жизнь и напомнила об ответственности, которая сопровождает гражданские права.
«У взрослого человека есть не только права и свободы, но и обязанности. Перед родителями, семьей, друзьями и всей страной. Желаю ребятам быть достойными и законопослушными гражданами, любить Россию, ценить ее и беречь», — отметила Татьяна Одинцова.
По традиции каждому из 11 участников церемонии вручили подарочное издание книги Николая Карамзина «История государства Российского».
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.