В Одинцовском округе вручили первые паспорта 11 юным жителям

Одиннадцать юных жителей Одинцовского округа получили первые паспорта граждан Российской Федерации на торжественной церемонии в администрации 6 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Председатель совета депутатов Одинцовского округа Татьяна Викторовна Одинцова поздравила юных жителей с получением первых паспортов. Она назвала это событие важным и символическим шагом во взрослую жизнь и напомнила об ответственности, которая сопровождает гражданские права.

«У взрослого человека есть не только права и свободы, но и обязанности. Перед родителями, семьей, друзьями и всей страной. Желаю ребятам быть достойными и законопослушными гражданами, любить Россию, ценить ее и беречь», — отметила Татьяна Одинцова.

По традиции каждому из 11 участников церемонии вручили подарочное издание книги Николая Карамзина «История государства Российского».

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.