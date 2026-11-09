Волейболистки Подмосковья выиграли Кубок России по спорту глухих

Женская сборная Московской области завоевала золото Кубка России по спорту глухих в дисциплине «волейбол». Турнир прошел с 3 по 8 ноября в Калуге, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В женском турнире Кубка России по спорту глухих участвовали сборные Московской, Калужской и Новосибирской областей. Подмосковная команда, один из лидеров российского волейбола среди спортсменов с нарушением слуха, завоевала золотые медали.

Волейболистки Московской области уступили лишь в одном матче сборной Калужской области, а в остальных встречах одержали уверенные победы. Серебро досталось команде Калужской области, бронза — спортсменкам из Новосибирской области.

Соревнования прошли с 3 по 8 ноября в Калуге в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Турнир собрал сильнейшие команды спортсменов с нарушением слуха из регионов страны.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.