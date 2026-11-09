ФАС потребовала исключить из тарифов на обращение с отходами более 2,2 млрд руб

Федеральная антимонопольная служба по итогам проверок в 22 регионах предписала исключить более 2,2 млрд рублей из тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Регуляторы получили 29 предписаний об устранении нарушений.

ФАС России выявила в ряде регионов системные нарушения учета и экономического обоснования расходов на транспортирование ТКО.

Регуляторы Кировской области, Приморского края и Мордовии применяли необоснованные показатели изменения среднего расстояния перевозки отходов. Это привело к завышению расходов в тарифах.

В Башкортостане регулятор рассчитывал расходы на транспортирование ТКО на основании дополнительного соглашения к соглашению об организации деятельности по обращению с отходами. Документ менял существенные условия и противоречил законодательству.

В Новосибирской области при расчете показателей на текущий период регулирования использовали сумму, ранее признанную необоснованной. В результате расходы на транспортирование ТКО оказались завышенными. ФАС признала их экономически необоснованными.

Регуляторы Курской и Смоленской областей, Краснодарского и Приморского краев учитывали расходы регионального оператора на собственное обращение с ТКО с добавлением НДС.

Также служба выявила нарушения учета численности персонала на объектах по обращению с отходами и отсутствие анализа показателей эффективности этих объектов. По итогам проверок ФАС выдала органам регулирования 29 предписаний об устранении нарушений.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.