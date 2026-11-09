сегодня в 12:35

Антициклон сохранит сухую погоду в Москве до 11 ноября

В Москве до 11 ноября включительно ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Такой прогноз дала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сообщает RT .

По словам синоптика, погоду в столице в этот период будет определять антициклон. Температура превысит климатическую норму.

«Преобладающая температура в ночные часы в Москве — +1…+3 °C, по региону — от 0 °C до +3 °C. Дневная температура будет в пределах +3…+6 °C. Это выше климатической нормы», — рассказала Позднякова.

Во второй половине недели облачность усилится. 12 ноября местами пройдут небольшие осадки. Синоптик также ожидает осадки в ночь на 13 ноября и днем 13 ноября. Ночная температура составит 0…+5 °C, дневная — +4…+9 °C.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что с 13 до 14 ноября в Москве может выпасть около 50% месячной нормы осадков.

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