Пловцы Подмосковья завоевали четыре медали на чемпионате России

Представители Московской области выиграли два серебра и две бронзы на чемпионате России по плаванию в 25-метровом бассейне. Соревнования проходят с 6 по 11 ноября в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Дарья Рогожинова из Мытищ завоевала серебро на дистанции 200 м баттерфляем среди женщин. Иван Гирев из Видного стал вторым на дистанции 100 м вольным стилем.

Бронзовые медали выиграли пловцы из Мытищ Александр Степанов и Герман Зажирский. Степанов занял третье место на дистанции 1500 м вольным стилем, Зажирский — на дистанции 200 м баттерфляем. Все четыре спортсмена представляют областной центр олимпийских видов спорта.

Чемпионат России по плаванию в 25-метровом бассейне проходит с 6 по 11 ноября в Санкт-Петербурге в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.