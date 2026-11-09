Ансамбль «Второе дыхание» из Наро-Фоминска отметил 15-летие

Юбилейный концерт ансамбля «Второе дыхание» собрал полный зал в ГДК «Созвездие». За 15 лет коллектив под руководством Юрия Гаврюшкина дал сотни концертов в десятках городов, участвовал в патриотических мероприятиях и общественных акциях.

Особое место в жизни ансамбля занимает поддержка военнослужащих, выполняющих боевые задачи, и тех, кто восстанавливается после ранений. Песни о Родине, службе и товариществе находят отклик как у опытных военных, так и у молодых людей, которым еще предстоит выбрать свой путь.

Среди поздравивших музыкантов был летчик-космонавт, Герой России Александр Скворцов. Он рассказал, что взял в космический полет альбом коллектива «Друзей не забывайте». Песни помогали космонавтам в работе и напоминали о доме на протяжении 201 суток — более трех тысяч витков вокруг Земли.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.