Нонна Гришаева рассказала, что извинялась за отсутствие звания народной артистки

Актриса Нонна Гришаева призналась, что не понимает, почему ей пока не присвоили звание народной артистки России. Вместо него она получила орден, сообщает «Абзац» .

В интервью Тутте Ларсен для проекта «Нетленка» Гришаева рассказала, что ей приходилось извиняться за то, что у нее пока нет звания народной артистки России.

«Мне вместо звания дали орден „За заслуги в культуре и искусстве“. Хотя тоже странно, потому что обычно этот орден дают уже народным. У меня как-то перескочили через звание и дали орден. Я не совсем понимаю, почему так случилось», — пояснила Гришаева.

Муж актрисы Александр Нестеров отметил, что переживает из-за этого больше, чем жена. По его мнению, звание окончательно перестало даваться народом. Он также считает, что раньше звание народного артиста присваивали гораздо чаще.

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