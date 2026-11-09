Пилоты Подмосковья завоевали восемь медалей на Кубке ITOREX по ралли-кроссу

Спортсмены Московской области выиграли три золотые, три серебряные и две бронзовые медали на «Осеннем Трофее Москвы» — Кубке ITOREX по ралли-кроссу. Соревнования прошли на трассе ADM Raceway в Мячково в Люберцах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Тимофей Жарков из Наро-Фоминского округа завоевал два золота — в классах «Д3-Спринт» и «Супер-багги». Михаил Петров из Дмитровского округа победил в классе «Д2-Классика».

Серебро выиграли Владимир Исаев из Раменского в классе «Д3-250», Александр Петров из Дмитровского округа в классе «Д2-Классика» и Иван Аленов из Пушкинского округа в классе «Супер-багги».

Бронзовыми призерами стали Алина Синегубская из Раменского в классе «Супер-багги» и Евгений Аксаков из Люберец в классе «Суперавто». В детско-юношеских показательных заездах победил Иван Болобин из Наро-Фоминского округа.

В командном зачете среди взрослых коллективов третье место заняла подмосковная команда СТК «Ралли-Подмосковье». Всего 75 пилотов провели 44 заезда. Старт стал зачетным для присвоения спортивных разрядов.

Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Новости министерства физической культуры и спорта Московской области доступны в Telegram, VK и МАХ.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.