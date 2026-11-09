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Пассажира вытолкнули на рельсы из подмосковной электрички

Происшествия
Telegram-канал «Что там, Москва?»

Фото - © Telegram-канал «Что там, Москва?»

Пассажира вытолкнули из электрички на рельсы в Подмосковье. О состоянии мужчины к настоящему моменту информации нет, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

На опубликованных кадрах видно, что пьяный молодой человек пристает к ребенку в тамбуре электрички. Затем на станции открываются двери. Мужчина позади выталкивает молодого человека на перрон. Тот падает на рельсы, пытаясь удержать равновесие.

По словам очевидцев, конфликт между мужчинами произошел из-за того, что пострадавший был в неадекватном состоянии и приставал к другим пассажирам.

Другие подробности инцидента неизвестны.

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