Фермерам Подмосковья передали более 233 га сельхозземли

Крестьянские фермерские хозяйства в семи округах Подмосковья получили более 233 га земли сельскохозяйственного назначения в октябре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Фермерским хозяйствам передали восемь участков из состава областной и неразграниченной собственности. Земля предназначена для дальнейшего развития и расширения хозяйств.

«Наибольшие площади наделов предоставлены хозяйствам в Павлово-Посадском округе — более 100 га, Наро-Фоминском — 50 га и Орехово-Зуевском — 42 га», — рассказали в министерстве имущественных отношений Московской области.

Участки также получили фермеры в Волоколамском округе, Егорьевске, Ступине и Щелкове.

Крестьянские фермерские хозяйства могут получить сельхозземли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в аренду на срок до пяти лет. Через три года после заключения договора арендатор получает право оформить участок в собственность при условии его использования по целевому назначению.

Заявление на предоставление земли в аренду без торгов можно подать на региональном портале госуслуг.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.