Тыва обошла другие регионы по стоимости домашнего завтрака

Одинаковый домашний завтрак с чаем в Тыве стоит почти на 48% дороже, чем в Пензенской области. Эти регионы оказались на противоположных концах выборки «Индекса завтрака», сообщает Life.ru .

Life.ru рассчитал «Индекс завтрака» по средним потребительским ценам Росстата за август 2026 года. В корзину вошли два яйца, 200 миллилитров молока, 15 граммов сливочного масла, 100 граммов пшеничного хлеба и чай или натуральный кофе.

В Пензенской области завтрак с чаем стоит 55,52 рубля, с кофе — 72,64 рубля. Это самые низкие цены среди исследованных регионов. В Республике Тыва те же варианты обходятся в 81,92 и 100,06 рубля соответственно. Разница для чайного завтрака достигает 26,40 рубля, или примерно 48%, для кофейного — около 38%.

Москва также оказалась у верхней границы выборки: завтрак с чаем здесь стоит примерно 81,14 рубля, с кофе — 98,88 рубля. Почти половину разницы между столицей и Пензой обеспечивают яйца: десяток в августе стоил в среднем 117,91 рубля против 60,83 рубля в Пензенской области. Два яйца на порцию добавляют к московскому завтраку около 11,42 рубля.

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