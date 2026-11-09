Две трети складов внутри МКАД старше 20 лет: замены нет

Из примерно 3,1 млн кв. м производственно-складских площадей внутри МКАД 2,1 млн кв. м введены в эксплуатацию до 2003 года — это две трети всего фонда. При этом современному классу А отвечает менее 6% площадей, а объектов формата лайт-индастриал среди старых зданий нет вовсе. Об этом РИАМО рассказал управляющий директор инвестиционного холдинга «Эмуна Развитие» Алексей Черевиченко.

Данные совместного исследования «Эмуна Развитие» и CORE.XP показывают: производственная компания, которая ищет помещение внутри МКАД, в большинстве случаев выбирает из зданий старше двадцати лет. Они возводились как склады, тогда как производству нужны электрическая мощность, вентиляция, водоснабжение и отдельная бытовая зона для сотрудников, которые проводят на площадке весь рабочий день. Сам сегмент лайт-индастриал внутри кольца сформировался недавно и к середине 2026 года занимает 49,7 тыс. кв. м.

«Застройщики нового многоэтажного лайт-индастриал конкурируют не столько между собой, сколько со старым фондом. У арендатора на одной чаше весов низкое качество помещений, слабая инженерная обеспеченность и невозможность строить долгосрочные планы: значительная часть таких площадей попадает в периметр комплексного развития территорий и может быть изъята. На другой — более высокая арендная ставка в новом объекте и расходы на переезд», — пояснил Черевиченко.

По его словам, в современном формате арендатор может расширяться за счет соседнего блока — 88% сделок в сегменте укладываются в три тысячи квадратных метров. В старых корпусах такой нарезки нет.

Компаниям, чьи площадки попадают в зону комплексного развития территорий, эксперт советует искать помещение заранее. Промышленные участки составляют 45% вовлеченных в программу земель, или около 2 млн кв. м. Ранний поиск позволяет спокойно спланировать переезд и рассмотреть в том числе строящиеся объекты, где можно учесть собственные требования к инженерному обеспечению и планировке.

При этом замещение идет медленнее, чем стареет фонд. К 2028 году предложение лайт-индастриал внутри МКАД вырастет до 708 тыс. кв. м — это около трети от объема зданий, построенных до 2003 года. Даже при заявленных темпах строительства старый фонд останется основной площадкой для московских производств и после 2028 года, резюмировал Черевиченко.

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