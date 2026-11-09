Самая дорогая измена: сколько потеряет Nvidia из-за романа гендиректора

Ранее Хуанг признал супружескую измену после информации о шпионаже.

После этого акции Nvidia на предварительных торгах падали почти на 5%, Конгресс Штатов потребовал объяснений, а скандал даже дошел до президента США Дональда Трампа.

Спецслужбы Штатов подозревают его любовницу в работе на китайскую разведку и сборе секретной информации. Ранее Хуанг работала в сингапурской Megaspeed, которую подозревали в обходе американских ограничений на поставки ИИ-чипов в КНР.

После публикаций гендиректор Nvidia признался в измене жене, с которой познакомился в 17 лет. Они женаты свыше 40 лет. Предприниматель извинился перед семьей и сотрудниками, а совет директоров компании организовал независимое расследование возможной утечки секретных разработок.

Кроме того, три комитета Палаты представителей в Конгрессе США потребовали от Хуанга закрытого брифинга, чтобы выяснить, могла ли разведка Китая получить доступ к технологиям Штатов. Трамп назвал главу Nvidia порядочным человеком, хотя, по инфомации СМИ, о подозрительных связях Хуанга главу государства предупреждали еще в 2025 году.

Дочь бизнесмена, которая тоже работает в Nvidia, отменила свою поездку в Южную Корею на фоне скандала.

Также под вопросом оказалось будущее Хуанга во главе компании стоимостью около 4,5 трлн долларов. Падение акций означало потенциальную потерю примерно 250 млрд долларов капитализации.

В Nvidia сказали, что сейчас еще нет оснований считать коммерческие тайны или нацбезопасность США скомпрометированными. Хуанг занимает пост гендиректора, а КНР отвергает обвинения в шпионаже.

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