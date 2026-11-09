Самая дорогая измена: сколько потеряет Nvidia из-за романа гендиректора
Фото - © Павел Муравьев / Фотобанк Лори
250 млрд долларов рискует потерять компания Nvidia из-за романа 63-летнего гендиректора Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, бизнесвумен Элис Хуанг, сообщает Baza.
Ранее Хуанг признал супружескую измену после информации о шпионаже.
После этого акции Nvidia на предварительных торгах падали почти на 5%, Конгресс Штатов потребовал объяснений, а скандал даже дошел до президента США Дональда Трампа.
Спецслужбы Штатов подозревают его любовницу в работе на китайскую разведку и сборе секретной информации. Ранее Хуанг работала в сингапурской Megaspeed, которую подозревали в обходе американских ограничений на поставки ИИ-чипов в КНР.
После публикаций гендиректор Nvidia признался в измене жене, с которой познакомился в 17 лет. Они женаты свыше 40 лет. Предприниматель извинился перед семьей и сотрудниками, а совет директоров компании организовал независимое расследование возможной утечки секретных разработок.
Кроме того, три комитета Палаты представителей в Конгрессе США потребовали от Хуанга закрытого брифинга, чтобы выяснить, могла ли разведка Китая получить доступ к технологиям Штатов. Трамп назвал главу Nvidia порядочным человеком, хотя, по инфомации СМИ, о подозрительных связях Хуанга главу государства предупреждали еще в 2025 году.
Дочь бизнесмена, которая тоже работает в Nvidia, отменила свою поездку в Южную Корею на фоне скандала.
Также под вопросом оказалось будущее Хуанга во главе компании стоимостью около 4,5 трлн долларов. Падение акций означало потенциальную потерю примерно 250 млрд долларов капитализации.
В Nvidia сказали, что сейчас еще нет оснований считать коммерческие тайны или нацбезопасность США скомпрометированными. Хуанг занимает пост гендиректора, а КНР отвергает обвинения в шпионаже.
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