Глава Nvidia признал измену жене после данных о шпионаже

Как пишет Axios, в служебной записке работникам фирмы Хуанг подтвердил измену, а также заявил, что «глубоко сожалеет» о ней.

Ранее The New York Times рассказала, что главу Nvidia заподозрили в связях с руководителем сингапурской разведки Элис Хуанг, которую спецслужбы США считают завербованной министерством госбезопасности Китая. По информации Financial Times, их связывали не просто близкие контакты, а романтические отношения.

После публикаций о романе совет директоров компании объявил о начале независимого расследования. Американский конгресс вызвал Хуанга для дачи показаний по делу о шпионаже.

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