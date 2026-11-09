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Четыре человека погибли при отравлении угарным газом в частном доме под Ростовом

Четыре человека погибли в результате отравления угарным газом в частном доме в Ростовской области, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Согласно данным следствия, 9 ноября в одном из частных домов Батайска обнаружены тела супружеской пары, восьмимесячного ребенка и 46-летней женщины.

Предварительно, причиной смерти стало острое отравление угарным газом. В ходе осмотра места происшествия выявлено засорение дымохода газового котла посторонними предметами.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе причина засорения дымохода.

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