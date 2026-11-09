«Есть еще здесь хоть кто-то, кроме меня?»: «Чайф» отыграл перед пустым стадионом
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Рок-группа «Чайф» отыграла концерт перед практически пустым стадионом в Новосибирске, сообщает Ura.ru.
Выступление было запланировано в программе Международного турнира по греко-римской борьбе.
«Чайф» выступали на закрытии, но судя по видеороликам с мероприятия в соцсетях, болельщики не остались послушать музыку после турнира.
«Спортсмены — люди не творческие. Никто не остался на концерт», — сказала автор одного из видео.
Там видно, как рок-музыканты поют свою известную песню «Есть еще здесь хоть кто-то, кроме меня?» практически в пустом зале. Группу остались послушать только пара трибун.
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