10-летний сын 4 раза ударил отца ножом во время семейной ссоры в Сочи

В квартире на Сухумском шоссе в Сочи женщина с 10-летним сыном напала на отца мальчика с ножом, ребенок нанес четыре ранения, сообщает «112» .

Между мужем и женой произошел конфликт, после которого 42-летнего мужчину нашли в крови на лестнице. Его доставили в больницу с ножевыми ранениями груди и спины, повреждением легкого.

По словам женщины, мужа ранил их десятилетний сын. Но пострадавший рассказал, что на него сначала напала жена. По информации полиции, мальчик нанес отцу четыре удара, а его супруга — еще один.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Петербурге сын и его друг пытались жестоко убить мать.

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