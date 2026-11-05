Били ножом и выбросили из окна: сын с другом пытались убить мать в Петербурге

Сын и его друг пытались жестоко убить мать в Северной столице. Она нанесли женщине множественные ранения ножом, а потом выбросили ее из окна второго этажа, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу.

Преступление произошло 3 ноября. Двое парней сговорились, чтобы убить мать одного из них из-за неприязненных отношений. Они приехали в квартиру на Колпинском шоссе в городе Пушкин.

Один из парней схватил женщину, удерживал ее силой, пока второй наносил удары ножом по телу, голове и шее. После этого они выбросили жертву из окна второго этажа. Женщине удалось выжить после жестокого нападения. Врачи смогли своевременно оказать ей медицинскую помощь.

В отношении парней возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Решается вопрос о заключении обвиняемых под стражу.

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