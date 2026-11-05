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Армия России поразила сухогруз с военным имуществом ВСУ в Черном море

Спецоперация

Фото - © Министерство обороны Российской Федерации

Российские военнослужащие продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые киевский режим использует для доставки грузов военного назначения, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В четверг российские беспилотники поразили сухогруз в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы.

Морское судно доставляло военное имущество и грузы двойного назначения на территорию Украины.

Прошедшей ночью бойцы российской армии поразили логистический терминал и электроподстанцию на Украине.

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