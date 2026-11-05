Армия России поразила сухогруз с военным имуществом ВСУ в Черном море
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Российские военнослужащие продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые киевский режим использует для доставки грузов военного назначения, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В четверг российские беспилотники поразили сухогруз в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы.
Морское судно доставляло военное имущество и грузы двойного назначения на территорию Украины.
Прошедшей ночью бойцы российской армии поразили логистический терминал и электроподстанцию на Украине.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.