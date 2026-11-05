Армия России поразила сухогруз с военным имуществом ВСУ в Черном море

Российские военнослужащие продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые киевский режим использует для доставки грузов военного назначения, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.