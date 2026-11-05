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ВС РФ поразили электроподстанцию и логистический терминал на Украине

Прошедшей ночью бойцы российской армии продолжили наносить удары дронами по украинским объектам энергетического комплекса, логистическим центрам и морским судам, которые используются в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.

Пострадал логистический терминал «Новая почта» в населенном пункте Новый Коротыч Харьковской области, а еще электроподстанция (330 кВ) в Днепропетровской области.

Удар пришелся и по сухогрузу. Корабль поразили в Черном море, в 52 км юго-западнее Одессы. Там было военное имущество.

Также в ночь на 4 ноября российские военные ударили по двум электроподстанциям противника.

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