ВС РФ поразили электроподстанцию и логистический терминал на Украине
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Прошедшей ночью бойцы российской армии продолжили наносить удары дронами по украинским объектам энергетического комплекса, логистическим центрам и морским судам, которые используются в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.
Пострадал логистический терминал «Новая почта» в населенном пункте Новый Коротыч Харьковской области, а еще электроподстанция (330 кВ) в Днепропетровской области.
Удар пришелся и по сухогрузу. Корабль поразили в Черном море, в 52 км юго-западнее Одессы. Там было военное имущество.
Также в ночь на 4 ноября российские военные ударили по двум электроподстанциям противника.
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