Побег в другую реальность: почему тихие подростки становятся агрессорами в интернете

Замкнутые подростки, которым трудно проявить себя в реальной жизни, иногда пытаются компенсировать это агрессивным поведением в интернете. Деструктивные сообщества могут привлекать их возможностью почувствовать собственную значимость и превосходство над другими, сообщил РИАМО клинический психолог, нейропсихолог, медицинский логопед, аспирант РНИМУ им. Н. И. Пирогова Кубат Каниметов.

«Если подросток не может реализовать себя в обычном общении, он начинает искать альтернативные способы. И здесь интернет-сообщества, основанные на общих интересах, запретной деятельности или закрытом общении, становятся для него привлекательной средой. Агрессия и различные формы насилия могут оказаться быстрым способом почувствовать собственную значимость», — сказала Каниметов.

Она добавила, что в некоторых случаях поведение подростка в интернете может резко отличаться от того, как он ведет себя в повседневной жизни. Тихий и замкнутый ребенок способен проявлять в сети жестокость, особенно если чувствует безнаказанность или превосходство над другими.

«Если человек долгое время вынужден терпеть, то в момент расслабления или ощущения собственной силы он может быстро терять границы дозволенного. Это своего рода интернет-дедовщина», — отметил психолог.

При этом Каниметов подчеркнул, что трудности с общением и самореализацией далеко не всегда приводят подростков к агрессии.

«Кому-то не хватает ощущения собственного превосходства и значимости, тогда он может искать его в агрессивных сообществах или за счет заведомо слабых. Кто-то пытается забыться и уйти в другую реальность — через компьютерные игры, чрезмерное использование гаджетов или психоактивные вещества», — рассказал специалист.

Таким образом, по мнению психолога, интерес подростка к деструктивным интернет-сообществам может быть связан не только с их содержанием, но и с попыткой найти признание, которого ему не хватает в обычной жизни.

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