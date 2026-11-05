Друг сбежал из ресторана: адвокат объяснил, как разделить счет по закону

Адвокат Вадим Багатурия рассказал РИАМО, что человек вправе просить отдельный счет и оплатить только свои блюда в ресторане, если он ел не один, а другие гости просто ушли.

По словам эксперта, сам факт того, что люди сидели за одним столом, не делает их солидарными должниками.

«Если каждый заказывал блюда для себя, оставшийся посетитель вправе попросить отдельный счет и оплатить только свой заказ. Ресторан не может автоматически переложить на него долг человека, который ушел: потребитель обязан оплачивать именно заказанные им услуги. Иная ситуация возможна, если один человек сам оформлял весь заказ на стол — тогда именно он может рассматриваться как заказчик услуги. Поэтому при споре значение имеет не количество чеков, а кто и что заказывал», — сказал Багатурия.

Адвокат добавил, что с ушедшим гостем ресторан вправе разбираться отдельно, в том числе обратиться в полицию, если есть основания полагать, что он изначально намеревался не платить.

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