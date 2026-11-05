В Подмосковье подали более 1,6 тыс онлайн-заявлений в школы приемных родителей

Жители Подмосковья с начала 2026 года подали через региональный портал госуслуг свыше 1,6 тыс. заявлений на подготовительные курсы для будущих приемных родителей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Курсы предназначены для тех, кто хочет принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Для этого необходимо соответствовать ряду требований: быть совершеннолетним и дееспособным, иметь подходящее жилье и достаточный доход для содержания всей семьи, не иметь судимости за тяжкие преступления, а также пройти подготовку.

Для подачи заявления нужно авторизоваться на региональном портале госуслуг через Единую систему идентификации и аутентификации и заполнить онлайн-форму. Искусственный интеллект распознает приложенные документы и выявляет некорректно загруженные файлы. Это позволяет исправить ошибки до отправки заявления в ведомство.

В заявке необходимо выбрать городской округ и школу из предложенного списка. Если нужной школы в выбранном округе нет, заявителю покажут полный список школ Московской области, которые проводят подготовку.

Услуга «Запись в школу приемных родителей» доступна в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Решение о зачислении на курс поступит в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что в Подмосковье очень востребована действующая школа для будущих приемных родителей.

«Дети-сироты. Я об этом говорю, пожалуй, каждый год, потому что для всех это чувствительная тема. И еще раз повторяю, что детских домов, у нас их было 44, у нас нет», — сказал губернатор.