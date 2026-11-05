«Переплата до 7% в год»: названы ошибки бизнеса при страховании от БПЛА

Страховка от БПЛА может не покрыть ущерб: эксперт назвала пять ошибок бизнеса

Российские логистические компании рискуют остаться без страховой компенсации после атак беспилотников, даже если застраховали имущество. Причина — исключения в договорах, неверно рассчитанные лимиты и отсутствие покрытия дополнительных расходов. При этом отказ от конкурсного отбора страховщиков может обходиться бизнесу в 3–7% от лимита покрытия ежегодно. Об этом РИАМО рассказала директор по страхованию брокера Mains Екатерина Юмашева.

По словам эксперта, одна из самых распространенных ошибок — оставлять риск падения БПЛА в исключениях из страхового покрытия. Стандартные полисы страхования имущества не предусматривают возмещение такого ущерба без специальных оговорок. Не всегда компании учитывают и последствия работы систем противодействия беспилотникам: повреждения от обломков, взрывов и пожаров после применения ПВО и средств радиоэлектронной борьбы могут не компенсироваться, если соответствующие условия не прописаны в договоре.

Еще один просчет — устанавливать лимиты и франшизы без подробной оценки стоимости активов и возможного масштаба повреждений. По словам Юмашевой, лимиты нередко определяют по рыночным ориентирам, а не исходя из реальной стоимости имущества. В результате убытки, превышающие сумму страхового покрытия, предприятие вынуждено оплачивать самостоятельно.

Кроме того, бизнес не всегда включает в полис дополнительные расходы. Речь идет о затратах на расчистку территории, проведение экспертизы, временные меры защиты и ускоренное восстановление поврежденных объектов. Если такие расходы не предусмотрены договором, компании придется искать на них собственные средства.

Пятой ошибкой эксперт называет отказ от конкурсного отбора страховщиков. По ее оценке, в этом случае переплата за страховое покрытие может достигать 3–7% в год от установленного лимита.

На фоне роста угроз страховщики меняют подход к логистическим активам: сегментируют объекты по отраслям и типам бизнеса, отдельно оценивают концентрацию рисков в конкретных локациях и запрашивают у компаний структуру и стоимость активов холдинга. Эти сведения необходимы для определения группового лимита страхования.

Масштаб нагрузки

Масштаб нагрузки на страховую систему отражают данные, приведенные Юмашевой: с начала 2026 года резервы и выплаты РНПК по рискам терроризма, диверсий и БПЛА превысили 100 млрд рублей. В сентябре Банк России выделил 165 млрд рублей на докапитализацию компании.

По мнению эксперта, в новых условиях компаниям недостаточно просто застраховать склады, транспортные и другие логистические объекты. Необходимо заранее оценить возможные сценарии ущерба и проверить, какие именно риски и сопутствующие расходы включены в договор. Иначе даже наличие полиса не гарантирует, что предприятие получит компенсацию после инцидента.

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