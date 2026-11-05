Бобслеисты Подмосковья завоевали три медали на Кубке России в Сочи

Спортсмены Московской области выиграли золото и две бронзы на Кубке России по бобслею и скелетону, который проходит с 1 по 6 ноября в Сочи, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев победили в соревнованиях мужских двухместных экипажей с результатом 1 минута 51,67 секунды. Степан Дубинко и Владислав Скулин завоевали бронзу, показав время 1 минута 52,25 секунды. Серебро досталось спортсменам из Москвы.

Снежана Трофимец стала третьей в женском монобобе. Это ее первая медаль в качестве пилота. Несмотря на неблагоприятную погоду и десятую стартовую позицию, она показала второе время во второй попытке и по сумме двух заездов поднялась на третье место. Победила представительница Краснодарского края, второй стала спортсменка из Красноярского края.

Все подмосковные призеры представляют областной центр олимпийских видов спорта.

Кубок России по бобслею и скелетону проходит 1–6 ноября на санно-бобслейной трассе в Сочи в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В соревнованиях бобслеистов участвуют более десятка ведущих экипажей страны в мужских двойках и четверках.

Новости министерства физической культуры и спорта Московской области доступны в Telegram, VK и МАХ.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.