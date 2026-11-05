Студенты колледжа в Орехово-Зуеве приняли участие в межрегиональной викторине
Фото - © Министерство образования Московской области
Студенты Профессионально-педагогического колледжа ГГТУ в Орехово-Зуеве 2 ноября участвовали в сетевой викторине «Мозаика единства народов России». Мероприятие прошло в преддверии Дня народного единства, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В межрегиональной сетевой викторине участвовали члены студенческого кружка «Патриоты 21 века. Центр молодежных инициатив» Профессионально-педагогического колледжа ГГТУ. Их руководителем выступила преподаватель Светлана Евтеева.
Задания были посвящены многообразию культур и традиций народов России. Каждый участник получил диплом. В колледже отметили, что викторина позволила студентам проверить знания о многонациональной культуре страны и познакомиться с историей и традициями ее народов.
Мероприятие приурочили к Году единства народов России и организовали совместно с Доволенской центральной библиотекой Новосибирской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.
«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.