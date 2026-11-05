Почта России обновила адресный ярлык для юрлиц

Юридическим лицам Подмосковья стал доступен новый формат адресного ярлыка для писем и бандеролей на сайте и в мобильном приложении Почты России. Теперь он содержит данные не только получателя, но и отправителя, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Юридические лица могут использовать новый формат адресного ярлыка при оформлении писем и бандеролей в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении Почты России. Данные отправителя теперь печатаются на ярлыке автоматически вместе с адресом получателя.

Раньше компаниям приходилось вручную наносить сведения об отправителе на конверты. Это увеличивало время подготовки корреспонденции и риск ошибок при вводе данных. Новый формат избавляет от необходимости использовать дополнительные наклейки и сводит к минимуму ошибки ручного заполнения.

Унификация ярлыка также ускоряет автоматическую сортировку отправлений в логистических центрах. Ожидается, что нововведение поможет компаниям сократить операционные расходы на логистику, сделать массовый документооборот быстрее и прозрачнее, а Почте России — повысить скорость доставки деловой корреспонденции.