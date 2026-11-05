В Сергиево-Посадском округе новый терапевт начала прием в поликлинике № 6

Анастасия Кашникова окончила Ярославскую государственную медицинскую академию, куда поступила на бюджетное отделение. Во время учебы она взяла академический отпуск на несколько лет, чтобы переосмыслить профессиональный путь. Этот период совпал с пандемией COVID-19. После возвращения она успешно завершила образование.

«Благодаря новым людям, с которыми я познакомилась во время учебы, я дошла до конца. Меня окружали люди, которые мне помогали. Тяжело было, но я ни разу не пожалела о возвращении. Не представляю себя в другой профессии», — рассказала участковый врач-терапевт поликлиники № 6 Анастасия Кашникова.

Интерес к медицине возник у нее еще в школе. В 11 классе ей особенно легко давалась химия, а родители мечтали видеть дочь врачом. Это сочетание определило выбор профессии.

В работе с пациентами Кашникова уделяет особое внимание эмпатии и умению выстраивать контакт. По ее словам, первые секунды приема помогают оценить настроение человека и его готовность к диалогу. С заболевшими или расстроенными пациентами важно общаться максимально вежливо и тактично, предлагая вместе найти решение проблемы.

Врач напоминает, что регулярная диспансеризация и профилактические осмотры помогают вовремя выявлять опасные состояния и не допускать их развития.

Привлечение кадров — приоритетная задача программы модернизации первичного звена, которую реализует министерство здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.