В Сергиево-Посадском округе новый терапевт начала прием в поликлинике № 6
Фото - © ГБУЗ Московской области "Сергиево-Посадская больница"
Участковый врач-терапевт Анастасия Александровна Кашникова присоединилась к коллективу поликлиники № 6 Сергиево-Посадской больницы в поселке Богородское, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Анастасия Кашникова окончила Ярославскую государственную медицинскую академию, куда поступила на бюджетное отделение. Во время учебы она взяла академический отпуск на несколько лет, чтобы переосмыслить профессиональный путь. Этот период совпал с пандемией COVID-19. После возвращения она успешно завершила образование.
«Благодаря новым людям, с которыми я познакомилась во время учебы, я дошла до конца. Меня окружали люди, которые мне помогали. Тяжело было, но я ни разу не пожалела о возвращении. Не представляю себя в другой профессии», — рассказала участковый врач-терапевт поликлиники № 6 Анастасия Кашникова.
Интерес к медицине возник у нее еще в школе. В 11 классе ей особенно легко давалась химия, а родители мечтали видеть дочь врачом. Это сочетание определило выбор профессии.
В работе с пациентами Кашникова уделяет особое внимание эмпатии и умению выстраивать контакт. По ее словам, первые секунды приема помогают оценить настроение человека и его готовность к диалогу. С заболевшими или расстроенными пациентами важно общаться максимально вежливо и тактично, предлагая вместе найти решение проблемы.
Врач напоминает, что регулярная диспансеризация и профилактические осмотры помогают вовремя выявлять опасные состояния и не допускать их развития.
Привлечение кадров — приоритетная задача программы модернизации первичного звена, которую реализует министерство здравоохранения Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».
«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.