В проект бюджета Подмосковья заложили 51,8 млрд руб на поддержку семей с детьми

Поддержка семей с детьми в проекте бюджета Московской области на 2027 год составит 51,8 млрд рублей, из них 5,6 млрд рублей планируют направить многодетным семьям, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Проект бюджета Подмосковья на 2027 год предусматривает 51,8 млрд рублей на поддержку семей с детьми, включая 5,6 млрд рублей на помощь многодетным. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что число многодетных семей в регионе ежегодно растет и в 2027 году, по прогнозу, достигнет около 122 тыс.

«Поддержка семей с детьми, материнства и детства — это безусловный приоритет государственной политики», — сказал Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что президент обозначил этот приоритет и неоднократно подчеркивал необходимость создать условия, при которых большая семья станет нормой. По словам Брынцалова, Подмосковье строит работу по этому принципу, чтобы обеспечить семьям стабильную поддержку.

На выплаты многодетным семьям на школьную форму предусмотрено 505 млн рублей — средства получат более 168 тыс. детей. Еще свыше 114 млн рублей заложено на дополнительную выплату на форму для семей с доходом ниже прожиточного минимума. Она рассчитана более чем на 16 тыс. детей.

Мособлдума также продлила на 2027 год выплату при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье. Ее смогут получить более 4 тыс. семей.

Свыше 1,1 млрд рублей планируют направить на выплату для приобретения предметов и средств ухода за новорожденными. Она рассчитана более чем на 56 тыс. семей. Еще 31,6 млн рублей предусмотрено на подарочные наборы для более 4 тыс. первоклассников.

На государственную социальную помощь по социальному контракту заложено свыше 161 млн рублей. В 2027 году ею смогут воспользоваться более 1,1 тыс. граждан. Многодетные семьи имеют приоритетное право на заключение контракта. Такая помощь позволяет начать свое дело, пройти переобучение или преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Брынцалов добавил, что проект бюджета закладывает основу для необходимой поддержки семей.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.