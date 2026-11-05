Связь 5G стала доступна пассажирам Внукова и Кольцова

Столичный аэропорт Внуково и Кольцово в Екатеринбурге стали первыми в России аэропортами, где пассажирам доступна связь пятого поколения. Во Внуково технические возможности сети позволяют достигать скорости мобильного интернета до 1 Гбит/с.

При запуске специалисты учитывали расположение пассажирской и служебной инфраструктуры. В Кольцове покрытие нового поколения охватывает аэровокзальный комплекс, включая зоны обслуживания пассажиров и воздушных судов. Во Внукове в зону покрытия вошли транспортная и техническая инфраструктура аэропорта, в том числе подъездные пути, парковки и территория ангаров.

Технический директор МегаФона Алексей Титов отметил, что покрытие 5G последовательно расширяют там, где мобильный интернет особенно востребован.

«Аэропорты — одни из самых сложных с технической точки зрения площадок: тысячи людей одновременно выходят в сеть, а нагрузка меняется вместе с расписанием рейсов. Благодаря точному планированию и настройке оборудования технический потенциал сети, например, во Внукове позволяет обеспечить скорость мобильного интернета до 1 Гбит/с. Это позволит пассажирам и сотрудникам аэропортов с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами, оставаясь на связи с близкими», — отметил Титов.

Востребованность мобильного интернета в аэропортах подтверждают большие данные МегаФона. Помимо жителей Свердловской области, Кольцово чаще всего посещают гости из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Башкирии и Забайкальского края. С начала осени абоненты оператора израсходовали здесь объем трафика, сопоставимый с просмотром более 16 млн коротких видео.

География гостей Внукова охватывает различные регионы России и зарубежные страны. Летом 2026 года среди иностранных посетителей аэропорта чаще всего встречались граждане Турции, Беларуси и Франции. В первую десятку также вошли туристы из Узбекистана, Таджикистана, ОАЭ, Китая, США, Армении и Казахстана. Среди россиян Внуково чаще всего посещают жители Санкт-Петербурга, Сургута, Самары и Калуги. При этомнаибольший объем мобильного трафика в расчете на одного абонента использовали гости из Дальнего Востока — Читы, Благовещенска и Владивостока.

В 2025 году Кольцово и Внуково суммарно обслужили около 24,8 млн пассажиров. Екатеринбургский аэропорт принимает и отправляет рейсы более чем по 100 направлениям, а маршрутная сеть московского авиаузла насчитывает свыше 250 направлений.

МегаФон запустил сеть 5G 11 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и ряде других крупных городов. Оператор продолжает еженедельно расширять 5G-покрытие, наращивая количество базовых станций нового стандарта. Подключиться к сети могут абоненты с совместимыми смартфонами, а для владельцев устройств без поддержки нового поколения связи предусмотрена опция «Мега5G», позволяющая пользоваться интернетом на скорости 5G даже там, где эта сеть пока недоступна.