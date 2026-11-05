В Шатуре открыли Коробовский дом культуры после капремонта

Коробовский дом культуры в селе Дмитровский Погост округа Шатура открылся после капитального ремонта 4 ноября, в День народного единства, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Дом культуры служит местом притяжения для более 5 тыс. жителей 50 ближайших населенных пунктов. В нем работают 10 клубных формирований, объединяющих более 250 детей и взрослых. Ежегодно мероприятия посещают около 29 тыс. человек.

История учреждения началась в 1928 году с деревянного сельского клуба. Позже его перенесли в Дом пионеров. После сноса старого здания в 1993 году для учреждения построили нынешнее.

Во время капремонта полностью заменили сети отопления, водоснабжения и водоотведения, обновили электросети, установили вентиляцию и кондиционирование. Отремонтировали кровлю и фасад, заменили окна и двери. После перепланировки появились студия звукозаписи, гримерная, комнаты для кружков и операторская. В обновленных помещениях также разместили библиотеку.

В зрительном зале на 200 мест и на сцене провели ремонт и реконструкцию: улучшили звукоизоляцию, смонтировали потолок, заменили кресла, занавес, кулисы и задник. Установили современное звуковое и световое оборудование, провели пусконаладочные работы и обучили персонал.

Для маломобильных посетителей оборудовали подъемники на этажи, пандусы у входов и в местах перепада уровней, специализированные санитарно-гигиенические помещения.

В день открытия посетители могли записаться как в действующие клубные формирования, так и в кружки, которые только начнут работу.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.