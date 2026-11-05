Подмосковье вошло в тройку лидеров по числу наблюдений за птицами

Подмосковные участники Международных дней наблюдения за птицами в конце октября зафиксировали 93 вида. Регион вошел в тройку лидеров по количеству наблюдений наряду с Нижегородской областью и Татарстаном, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Орнитологи и любители птиц из Подмосковья наблюдали в общей сложности 93 вида во время Международных дней наблюдения за птицами. Акция прошла в конце октября. По количеству наблюдений Московская область вошла в тройку лидеров вместе с Нижегородской областью и Татарстаном.

«Подобные акции очень полезны экологам, поскольку дают много информации для оценки видового разнообразия в регионе и анализа ситуации, в том числе в отношении краснокнижных видов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Министр поблагодарил участников и выразил надежду, что число наблюдателей будет расти.

Чаще всего в Подмосковье, как и в целом по России, наблюдали скворца, гуся без разделения на виды и вяхиря. В проекте участвовали наблюдатели из России и 29 стран Европы. Россияне на порядок превзошли европейцев как по числу участников, так и по количеству отмеченных видов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.