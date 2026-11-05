5-летний ребенок погиб при пожаре в квартире многоэтажки в Богородском округе
Фото - © ГУ МЧС России по Московской области
Пятилетний ребенок погиб в результате возгорания в квартире многоэтажки в Богородском городском округе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение о пожаре поступило 3 ноября в 13:26 по адресу: мкр. Ногинск-9. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения установили, что горит квартира в жилом доме.
В ходе тушения пожара сотрудники обнаружили тело ребенка 2021 года рождения.
По предварительным данным, причина пожара — аварийный режим работы электроудлинителя, подключенного к электроприбору.
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