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5-летний ребенок погиб при пожаре в квартире многоэтажки в Богородском округе

Происшествия
ГУ МЧС России по Московской области

Фото - © ГУ МЧС России по Московской области

Пятилетний ребенок погиб в результате возгорания в квартире многоэтажки в Богородском городском округе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило 3 ноября в 13:26 по адресу: мкр. Ногинск-9. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения установили, что горит квартира в жилом доме.

В ходе тушения пожара сотрудники обнаружили тело ребенка 2021 года рождения.

По предварительным данным, причина пожара — аварийный режим работы электроудлинителя, подключенного к электроприбору.

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