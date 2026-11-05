5-летний ребенок погиб при пожаре в квартире многоэтажки в Богородском округе Происшествия 05 ноября 2026 16:03 Фото - © ГУ МЧС России по Московской области

Пятилетний ребенок погиб в результате возгорания в квартире многоэтажки в Богородском городском округе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило 3 ноября в 13:26 по адресу: мкр. Ногинск-9. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения установили, что горит квартира в жилом доме. В ходе тушения пожара сотрудники обнаружили тело ребенка 2021 года рождения. По предварительным данным, причина пожара — аварийный режим работы электроудлинителя, подключенного к электроприбору. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.