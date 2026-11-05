Психиатр Шуров объяснил, почему подростки лазят по «заброшкам»
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В силу возрастных особенностей мозга подросткам тяжело критически оценивать опасные затеи, например, вылазки на заброшки и прочие авантюры, заявил РИАМО врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.
Неприятная история недавно произошла в Тверской области. Девушка-подросток в компании друзей пошла гулять по заброшенному зданию. Как сообщили СМИ, вылазка закончилась госпитализацией в больницу. Подросток по неосторожности упала с четвертого этажа на третий.
Шуров прокомментировал инцидент. Он отметил, что подросткам нужно самоутверждаться. На них влияет компания, также дети ищут адреналина и проверяют сами себя. Влияет деструктивное окружение и желание покрасоваться друг перед другом.
«Плюс там же нет контроля взрослых, можно материться и так далее. А так мозг подростков пока еще незрелый, многие опасности всерьез не воспринимают. Получается страшное бинго», — объяснил Шуров.
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