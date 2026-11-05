Больная бешенством лиса стала причиной карантина в подмосковных Мытниках

В деревне Мытники Рузского муниципального округа ввели карантин по бешенству после того, как на частный участок забежала зараженная лиса, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Лиса вышла из леса и заинтересовалась кормом в конуре годовалой овчарки по кличке Хаст. Собака сидела на цепи возле крыльца дома.

В первый раз пес позволил лисе поесть, но через 10 минут она вернулась. Тогда овчарка напала на нее и задушила.

Анализы подтвердили у лисы бешенство. Домашней собаке и домочадцам сделали прививки от этого заболевания. Через некоторое время им предстоит ревакцинация.

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