Жителям Подмосковья разъяснили обязанности консьержа в многоквартирном доме

Собственники жилья определяют обязанности консьержа и размер оплаты его работы на общем собрании. Принятые задачи закрепляют в должностной инструкции, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Консьерж следит за порядком и безопасностью в многоквартирном доме. Собственники жилья на общем собрании решают, какие задачи он будет выполнять, и закрепляют их в должностной инструкции.

Основные обязанности консьержа — контроль доступа в подъезд, поддержание чистоты в местах общего пользования, прием корреспонденции, хранение ключей от технических помещений и оперативное взаимодействие с коммунальными службами.

Дополнительно жильцы могут поручить сотруднику принимать и хранить посылки, помогать с доставкой, организовывать парковку и выполнять другие задачи.

Расходы на работу консьержа распределяют между всеми собственниками жилья. Размер оплаты утверждают на общем собрании и включают в квитанцию за содержание жилья. При этом услуга не считается жилищно-коммунальной: ее указывают отдельной строкой, связанной с содержанием общего имущества.

Все действия консьержа фиксируются в специальном журнале. Сотрудник обязан соблюдать конфиденциальность и не разглашать сведения о жильцах, полученные во время работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что онлайн-голосования по вопросам содержания многоквартирных домов (МКД) предполагают непосредственное участие всех жильцов.

«Это предполагает вовлеченность каждого жителя подъезда многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. <…> Управляющая компания должна работать в партнерстве и в согласии с жителями», — сказал Воробьев.