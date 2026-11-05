В Мытищах построили тротуар между деревнями Хлябово и Большая Черная

Мосавтодор завершил обустройство пешеходной дорожки между деревнями Хлябово и Большая Черная в городском округе Мытищи по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новый тротуар обустроили на участке региональной дороги между деревнями Хлябово и Большая Черная. Площадь пешеходной дорожки составила более 900 м².

Теперь жители поселка Трудовая, деревень Хлябово и Большая Черная могут безопаснее и комфортнее добираться до домов и остановок «Хлябово» и «Платформа Трудовая».

Кроме того, в текущем ремонтном сезоне в округе обновили 5,6 км дорожного покрытия на двух участках Осташковского шоссе. Работы также выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Минтранса региона в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.