Дружелюбную волчицу поймали среди собак под Волгоградом

В Волгоградской области волонтеры спасли от отлова ласковую волчицу по кличке Тайга — животное поймали вместе с бродячими собаками. Сейчас она находится в зооцентре «Дино» в Краснослободске, сообщает V1.RU .

Руководитель зооцентра Анжела Макарова рассказала, что по Тайге сразу заметно, что она жила с человеком: вероятно, ее даже выгуливали в наморднике, как собаку. Хозяина в итоге нашли, но возвращать животное он не стал и требований не предъявлял. По словам Макаровой, закон был бы не на его стороне, так как волки входят в список запрещенных для содержания животных, тем более в квартире.

Она также отметила, что это не первый случай, когда в отлов бродячих собак попадает дикое животное — раньше так спасли льва-подростка.

Сейчас Тайга чувствует себя в зооцентре хорошо. Сначала она была осторожна, но теперь доверяет мужчинам и подружилась с киперами.

Волчица пока содержится одна в вольере, однако в дальнейшем ее хотят соединить с другими подходящими по возрасту волками — эти животные комфортнее живут в стае. Все животные в центре стерилизованы.

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