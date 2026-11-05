Агропредприятия Подмосковья могут представить товары в павильоне в Таиланде

Предприятия агропромышленного комплекса Подмосковья могут разместить продукцию в национальном павильоне «Сделано в России» в Таиланде и других зарубежных павильонах, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Российский экспортный центр (РЭЦ) провел мероприятие «Сделано в России» на II Российско-Таиландском инвестиционном форуме «РТИФ — 2026». Форум объединил представителей бизнеса и профильных органов власти дружественных государств.

Национальный павильон в Таиланде помогает российским производителям выходить на рынок Юго-Восточной Азии. Экспортеры могут представить товары потенциальным партнерам, пройти сертификацию и получить юридическую и маркетинговую поддержку. На форуме РЭЦ организовал презентационную зону «Сделано в России» с дегустацией продукции агропромышленного комплекса.

Азиатские блогеры провели прямой эфир из стриминговой студии. Они представили сладости, консервы, чаи и детское питание от «Объединенных кондитеров», Белевской пастильной мануфактуры, KDV Group, «Орими Трэйд», «Доброфлота» и «Фрутоняни». Зрители могли купить товары во время трансляции. Участники деловой секции провели переговоры с потенциальными азиатскими партнерами.

В Минсельхозпроде Подмосковья отметили, что предприятия региона также могут разместить товары в зарубежных демонстрационно-дегустационных павильонах «Сделано в России». Условия участия и заявка доступны на сайте РЭЦ в разделе «Российские национальные павильоны». Официальный запрос также можно направить на pavilion@exportcenter.ru.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.