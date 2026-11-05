Борец из Подмосковья завоевал золото и серебро на Абсолютном чемпионате России

Анатолий Аверин из Московской области выиграл две медали на Абсолютном чемпионате России по греко-римской борьбе, который прошел с 1 по 3 ноября в Воронеже, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Анатолий Аверин, представляющий областной центр олимпийских видов спорта, завоевал золото в весовой категории до 97 кг. Серебро досталось борцу из Владимирской области, бронзу получили представители Республики Крым и Кабардино-Балкарской Республики.

В абсолютной весовой категории Аверин стал серебряным призером. Победил спортсмен из Новосибирска, а третье место поделили борцы из Санкт-Петербурга и Владимирской области.

Абсолютный чемпионат России по греко-римской борьбе прошел с 1 по 3 ноября в Воронеже в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.