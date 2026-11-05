Росгвардейцы обеспечили безопасность в День народного единства в Подмосковье
Фото - © Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
Сотрудники и военнослужащие Росгвардии совместно с другими правоохранителями обеспечили порядок на праздничных мероприятиях в Московской области 4 ноября 2026 года. Нарушений общественного порядка не допущено, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
Сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Московской области взяли под усиленный контроль более 50 площадей, парков и скверов, где в День народного единства прошли массовые гуляния и концерты. Они работали совместно с коллегами из других правоохранительных структур.
Одной из главных праздничных площадок стала «Live Арена», где выступила российская певица Пелагея. Безопасность гостей и участников обеспечивали сотрудники ОМОН «Пересвет» и вневедомственной охраны.
Экипажи групп задержания максимально приблизили к местам массового пребывания людей для оперативного реагирования на возможные происшествия. Правоохранители уделяли повышенное внимание выявлению подозрительных предметов и обеспечению комфортного и безопасного пребывания граждан в общественных местах.
Благодаря слаженной работе правоохранителей праздник прошел без нарушений общественного порядка.