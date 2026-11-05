В Зарайске объявили конкурс на капремонт плотины в деревне Пыжово

Подрядчика для капитального ремонта плотины в деревне Пыжово муниципального округа Зарайск выберут на открытом электронном конкурсе. Работы планируют завершить в 2028 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение об открытом электронном конкурсе на капитальный ремонт плотины пруда на ручье без названия в деревне Пыжово муниципального округа Зарайск. Длина плотины составляет 300 м. Работы начнутся после определения подрядчика.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту плотины пруда на ручье в муниципальном округе Зарайск Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Ремонт проведут по государственной программе «Экология и окружающая среда Подмосковья». Его профинансируют из бюджетов Московской области и муниципального округа Зарайск. Завершить работы планируют в 2028 году.

Комитет по конкурентной политике напомнил, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно публикуется в канале ведомства в МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе есть серьезный вызов по ряду гидротехнических сооружений и одно из них — это дамба, которая была передана региону в Дубне.

«И наша задача вместе с правительством — реализовать программу модернизации этого очень важного гидротехнического сооружения», — сказал Воробьев.