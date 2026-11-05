Около 1,7 тыс фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС

На границе Беларуси с Евросоюзом около 1,7 тыс. грузовиков ждут выезда. Данные на 5 ноября опубликовала пресс-служба Государственного пограничного комитета, сообщает «Царьград» .

Основная часть очереди приходится на польское направление — более 1,3 тыс. фур. За минувшие сутки пункты пропуска «Кукурыки» («Козловичи») и «Бобровники» («Берестовица») приняли 48% и 17% грузового транспорта соответственно.

На литовской границе въезда ожидают 310 большегрузов на маршрутах через «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). Контрольные службы этих переходов суммарно оформили 27% машин от установленной нормы.

К 10:00 перед польскими пунктами пропуска «Кузница Белостоцкая» («Брузги»), «Тересполь» («Брест») и литовским «Шальчининкаем» скопилось 110 легковых автомобилей. Через эти направления в ЕС проследовало 43% легковушек.

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