«Исполнение желания»: долив кипятка в ресторане на Арбате обошелся в 200 рублей

Неожиданную позицию в чеке обнаружила гостья одного из московских ресторанов на Арбате. С нее взяли 200 рублей за «исполнение желания», сообщает «МосАфиша» .

После сытного ужина в ресторане девушка попросила счет и была удивлена. Среди картофеля фри, салатов и чая она обнаружила странную позицию — «Исполнение желания».

Оказалось, что она заказала это дважды. При этом стоимость одного «исполнения желания» — 100 рублей.

Предполагается, что такую сумму в ресторане взяли за доливание кипятка. Оплатила ли клиентка «услугу», не сообщается.

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