Педиатр Можайской больницы объяснила причины реакции детей на холод

Врач-педиатр детской поликлиники Можайской больницы Альмира Мухамадуллина рассказала, почему у детей на морозе появляются зуд, красные пятна и волдыри и как контролировать такую реакцию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Зимой родители обращаются к педиатрам с жалобами на покраснение щек, пятна, волдыри и зуд у детей после выхода на мороз. В тепле эти симптомы проходят. В быту такую реакцию называют аллергией на холод.

«С точки зрения медицины аллергия на холод — это не классическая аллергия на пыльцу или кошачью шерсть. Холод — это не вещество, на которое организм может выработать антитела, а просто физическое воздействие. То, что мы видим на коже, — это неадекватная, слишком бурная реакция сосудов и особых иммунных клеток на резкое падение температуры», — пояснила педиатр Можайской больницы Альмира Мухамадуллина.

По словам врача, реакция связана с выбросом гистамина, который вызывает зуд и отек. Особенно чувствительными могут быть дети с атопическим дерматитом и другими аллергическими заболеваниями. На холоде сосуды сужаются, а в тепле резко расширяются. Реакцию могут вызвать также ледяная вода или мороженое. Педиатр предупредила, что проявления способны прогрессировать от пятен на щеках до распространенной крапивницы.

Мухамадуллина отметила, что состояние можно контролировать. Она рекомендовала за 30–40 минут до прогулки наносить на открытые участки кожи специальный крем без водного компонента, объяснив это риском кристаллизации воды и повреждения кожи. Многослойная одежда поможет избежать общего переохлаждения.

Если пятна продолжают появляться, врач подберет антигистаминные препараты и составит план действий на случай обострения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.