В Наро-Фоминском округе определили сроки уборки дворов в Селятине

Жители домов № 30, 31 и 32 в поселке Селятино 5 ноября обсудили с представителями администрации и коммунальных служб уборку дворов, освещение и размещение мусорных контейнеров. Участники встречи наметили работы и установили сроки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выездная встреча прошла во дворе домов № 30, 31 и 32 в поселке Селятино Наро-Фоминского округа. Заместитель начальника территориального управления Селятино Александр Болошов организовал ее с участием представителей коммунальных служб, чтобы оперативно рассмотреть обращения жителей.

Уборка опавшей листвы уже идет. Ее планируют завершить до 13 ноября. До 20 ноября специалисты проверят и отрегулируют датчики на уличных фонарях, чтобы освещение включалось вовремя и электроэнергия не расходовалась впустую.

Вопрос размещения мусорных контейнеров администрация решает совместно с региональным оператором. Жители отметили, что прямой диалог с ответственными за работы помогает решать бытовые проблемы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.