Почти тысяча детей в Подмосковье получили наборы для изучения ПДД

Младшеклассники Подмосковья учатся строить безопасные маршруты с наборами «Дом–Школа–Дом». С декабря 2025 года их получили почти 1 тыс. детей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подмосковье завершилась кампания «Безопасный маршрут», проходившая с 22 октября по 5 ноября. Ее организовали региональные Минтранс, Госавтоинспекция и «Лаборатория дорожной культуры Урбантех».

Финальное занятие прошло в центре образования № 1 имени Героя России Андрея Завьялкина в Ногинске Богородского округа. Более 100 младшеклассников получили наборы «Дом–Школа–Дом» и смоделировали путь до школы. Сотрудники Госавтоинспекции помогли определить опасные участки и разобрать правила поведения.

В комплект входят игровое поле, наклейки с дорожными знаками, городской инфраструктурой и персонажами, а также световозвращающий стикер для одежды или рюкзака.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что за время кампании более 300 школьников Коломны, Дмитрова и Ногинска построили безопасные маршруты. Он подчеркнул важность сочетания развития инфраструктуры с профилактической работой.

«Главная задача образовательного проекта «Безопасный маршрут» — научить детей применять теоретические знания в области безопасности дорожного движения в реальной городской среде и на своем личном маршруте», — рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Владимир Севостьянов.

Он отметил, что родители также могут использовать наборы. Руководитель «Лаборатории дорожной культуры Урбантех» Константин Агуреев подчеркнул, что игровой формат вовлекает детей в обучение.

Наборы впервые представили в Домодедове в декабре 2025 года. С тех пор их получили почти 1 000 детей региона.

На сайте Минтранса доступна видеоинструкция по работе с набором. Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья — в официальном канале ведомства в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.