«Истинные родители», коктейли с кровью и досье на тысяч: что известно о «Церкви объединения»*

Силовики провели проверки у последователей «Церкви объединения»* сразу в нескольких российских городах. Организацию называют мунитами и часто сектой. В репортажах фигурируют досье на тысячи людей, «коктейли» с кровью и службы для школьников. Разбираемся, что известно об этой организации.

Как появилась «Церковь объединения»* и кто такой Мун Сон Мен

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Основатель, Мун Сон Мен, родом из нынешней Северной Кореи. В 1948 году коммунистические власти приговорили его к пяти годам каторги за публичные проповеди. Во время Корейской войны он бежал на юг и в 1954 году основал церковь, провозгласив себя мессией.

Во что верят муниты и почему «Церковь объединения»* называют сектой

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Официально организация называется Семейной федерацией за мир и объединение, и семья в ее риторике на первом месте. Но речь не о привычном для россиян понимании семьи. Как рассказал один из адептов, людей зазывают в общину прямо на улице, а дальше брак становится делом руководства: пары подбирают сами лидеры движения. Этих лидеров последователи называют «Истинными Родителями». Самая известная практика — массовые свадьбы, где женятся сразу тысячи пар.

Критики обвиняют движение в нарушении нравственных норм, удержании людей и манипулировании сознанием, поэтому за ним закрепилось понятие «секта». Сама организация называет себя церковью.

Чем занималась «Церковь объединения»*

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Помимо религиозной деятельности, церковь активно занималась коммерцией. В 1982 году американский суд приговорил самого Муна к 18 месяцам тюрьмы за ложную налоговую декларацию. Нынешняя глава организации Хан Хакча в Южной Корее, писал Reuters, признана виновной в подкупе жены президента и растрате церковных средств, ей назначено два года тюрьмы.

Убийство Синдзо Абэ и скандалы вокруг мунитов в Японии

Фото - © Синдзо Абэ/Prime Minister of Japan Official

Громче всего скандал, связанный с организацией, прозвучал в Японии. В июле 2022 года был убит бывший премьер Синдзо Абэ. Убийца, Тэцуя Ямагами, назвал мотивом связь политика с церковью. По его версии, пожертвования его матери-адептки разорили семью. После убийства выяснилось, что с церковью были связаны несколько десятков политиков правящей партии. В январе 2026 года Ямагами приговорили к пожизненному заключению.

История мунитов в России: появление движения и проверки силовиков

Фото - © Unification Church. Собственная работа/Wikipedia.org

К началу 2000-х движение начало работать в России. В 2009 году Европейский суд по правам человека признал нарушением свободы вероисповедания высылку американского миссионера «Церкви объединения» Патрика Нолана.

В октябре 2026 года Генпрокуратура признала нежелательными три связанные с движением организации: южнокорейскую Федерацию семей за объединение и мир во всем мире, а также американские Федерацию за всеобщий мир и Федерацию женщин за мир во всем мире. В реестре Минюста они появились 30 октября.

Еще в августе силовики пришли в петербургскую квартиру, где собирались сектанты. По данным 78.ru, адепты жили там, изучали специальную литературу и были «отрезаны от обычной жизни». Они готовили и пили напитки с кровью и ногтями своих лидеров. Материалы передали в прокуратуру.

2 ноября проверки прошли в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Иванове. Съемочная группа «Известий» застала в одном из московских домов культуры службу, на которой в основном были школьники 10–11 классов. Старшеклассники танцуют, поют и слушают «лекции» адептов. Сами «проповедники» не находятся непосредственно в помещении, а подключаются по видеосвязи.

Нашли и зеленые папки с подробными анкетами, которые собирали аж с 1990-х годов: в них указываются данные последователей — рост, вес, год рождения, детские болезни, вкусы в еде.

Другой обряд — «очищение родословия»: адептам, как и в Санкт-Петербурге, предлагали коктейли из 20–21 ингредиента, включая кровь, волосы и ногти руководителей.

После начала СВО у этой международной сети появилась еще одна заметная тема — Украина. На связанных с движением площадках публиковали обвинения в адрес российских властей и материалы в поддержку Киева. Гуманитарная помощь мунитов доходила в том числе до ВСУ и связанных с ними структур, сообщают «Известия».

Как привлекают новых последователей и есть ли пострадавшие от мунитов

Фото - © Filippo Carlot / Фотобанк Лори

Один из последователей рассказал «Известиям», что заинтересовался «Церковью Объединения»* после случайной встречи на улице с участником движения, который познакомил его с идеями организации. Ему предложили ответить на вопрос о том, насколько для него важны здоровые семейные отношения, а затем — пройти опрос. По его итогам мужчину «пригласили в гости».

Документально пострадавшие известны за рубежом: в Японии после убийства Абэ приняли закон о помощи тем, кто пострадал от недобросовестных пожертвований.

*признана нежелательной организацией на территории России