В Бронницах продолжают капремонт дошкольного отделения школы № 2

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 2 имени Н. А. Тимофеева в Бронницах выполнен более чем наполовину. Открытие обновленного учреждения запланировано на 2027 год, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В дошкольном отделении средней школы № 2 имени Н. А. Тимофеева в Комсомольском переулке в Бронницах продолжается капитальный ремонт. Сейчас подрядчик ведет кровельные и фасадные работы, внутреннюю отделку и монтаж инженерных систем. Параллельно идет благоустройство прилегающей территории.

В здании обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери. Также установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт охватит все внутренние помещения, включая пищеблок. Для учреждения закупят новую мебель и оборудование.

Капремонт проводят по государственной программе Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.